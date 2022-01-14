شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: طلائع الجيش أعادنى للحياة ومن حق جماهير الزمالك تزعل منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير، لاعب فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، أن فترة وجوده مع الفريق العسكري تعتبر ناجحة ومن أفضل محطات مسيرته الكروية.

وقال سمير في تصريحاته تلفزيونية: "طلائع الجيش أعادني مرة أخرى للمستوى المعهود وللانضمام إلى المنتخب المصري، بالنسبة لي طلائع الجيش أعادني للحياة، وأتمنى الاستمرار على هذا المستوى مع طلائع الجيش، وغياب التأقلم والانسجام سبب تذبذب المستوى في بداية الموسم ولكننا لدينا لاعبين على أعلى مستوى".

وتابع سمير: "علاقتي بعبد الحميد بسيوني قوية وكان يعتمد علىّ تواجدي خلال فترة تواجده كمدير فني معنا، وطارق العشري واحد من أفضل المدربين في مصر، وأحترمه كثيرا على المستوى الشخصي، واستفدت كثيرا من ربيع ياسين وهو بمثابة أب بالنسبة لي".

وتحدث أحمد سمير عن فترة تواجده مع الزمالك، حيث أشار إلى أنه تعلم كثيرا من خلال تلك الفترة، قائلا: "فترة تواجدي في الزمالك علمتني الاعتماد على نفسى وألا أنتظر المساعدة من أحد، فرصة تواجدي مع المنتخب قائمة والعمل الجاد مفتاح عودتي مرة أخرى، وكنت أحد هدافي الدوري خلال قيادة حسام البدري لمنتخب مصر، ولم أنضم للمنتخب رغم ذلك".

وتابع سمير: "من حق جماهير الزمالك أن تغضب مني ولكن هذا عملي، وأكنّ لجماهير الزمالك كامل الاحترام، مباراة الزمالك مثلها مثل أي مباراة كبيرة، انضمامي للزمالك في تلك الفترة صعب، ومن الممكن الانضمام للزمالك مستقبلا".

وتطرق سمير للحديث عن الأهلي قائلا: "الأهلي ناد كبير ولا أجد أزمة في الانضمام له، أتمنى الاحتراف ولكن الفرصة حاليا صعبة" .

وشدد سمير على أن محمد الشناوي، حارس الأهلي، الأفضل بين الحراس في مصر، ويأتي بعده محمد بسام، فيما شدد على أن محمود الونش أفضل المدافعين في مصر، وحمدي فتحي حاليا الأفضل في مركز خط الوسط ولكن طوال السنوات الماضية كان طارق حامد لاعب الزمالك، وأفشة أفضل صانع ألعاب وعمرو جمال أفضل مهاجم. واختتم حديثه قائلا: "أتمنى التسجيل في مرمى أبو جبل، وحمدي فتحي أفضل لاعب واجهته".