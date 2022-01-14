شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى: لعبت دورا أساسيا فى تدريب مانويل جوزيه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر الأسبق، عن دوره في اختيار البرتغالي مانويل جوزيه لتدريب النادي الأهلي.

وقال صبري في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "مسئولو الأهلى قاموا بزيارة البرتغال للاستفسار وتجميع المعلومات عن مانويل جوزيه الذي كان مرشحا لتدريب الفريق في ذلك الوقت".

وأضاف: "مسئولو الأهلى قابلوني في البرتغال وسألوني عن مانويل جوزيه وشخصيته وبعض المدربين والأشخاص في البرتغال، فكنت عاملا أساسيا فى انضمامه للفريق، فكان مدربا جيدا في ذلك الوقت ويقود نادي بيلينسيس ثم قام بتدريب الأهلي".

وتابع: "المدربون البرتغاليون أذكياء ولديهم فلسفة خاصة ويقومون بدراسة علم النفس للتعامل مع اللاعبين، ولكن لديهم عند شديد فلا يحبون التدخل في عملهم ولديهم أرائهم الخاصة".