شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 1 / 2022 بكأس رابطة الأندية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 14 / 1 / 2022 بكأس رابطة الأندية المحترفة بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الزمالك مع انبى على ستاد القاهرة الدولى ومباراة طلائع الجيش مع غزل المحلة على ستاد جهاز الرياضة وسيراميكا مع فاركو على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للبطولة.

موعد مباراة الزمالك وانبى

تقام مباراة الزمالك وإنبى في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

موعد مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة

تقام مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع تحت قيادة فنية جديدة لطارق العشرى الذى تولى المسئولية مؤخراً خلفاً لأحمد عبد العزيز، ويسعى العشرى لإستغلال مباريات كأس الرابطة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات قبل عودة مباريات الدوري .

ويفتقد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين لاعب خط الوسط لتواجده مع منتخب مصر الذى يشارك بكأس الأمم الافريقية بالكاميرون حالياً ، في المقابل تبدو مباراة اليوم الظهور الأول لعبد الحميد بسيونى في القيادة الفنية لغزل المحلة بعد توليه المسئولية مؤخراً خلفاً لمحمد عودة الذى رحل لتدريب المقاولون العرب.

موعد مباراة سيراميكا وفاركو

تقام مباراة سيراميكا وفاركو في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين يدخلها سيراميكا بحثاً عن النقاط الثلاث لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لاسيما أن الفريق بقيادة مدربه هيثم شعبان يخوض البطولة بصفوف مكتملة لعدم وجود لاعبين دوليين في صفوفه.

في المقابل يدخل فاركو مباراة اليوم بدون حارسه الدولى محمد صبحى المتواجد في صفوف منتخب مصر ، ويتطلع مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لإستغلال مباريات كأس الرابطة للظهور بمستوى طيب ليواصل الأداء المتميز الذى قدمه الفريق قبل توقف مسابقة الدوري.

القنوات الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من كأس رابطة الأندية المحترفة مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.