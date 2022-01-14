شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يعتمد تشكيل اللجان فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم اتحاد المصارعة اجتماعا لمجلس الإدارة، لمناقشة تشكيل اللجان المختلفة، والاستقرار على تفاصيل الدورة المقرر عقدها للمدربين الراغبين فى تولى مهمة تدريب المنتخبات.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة تشكيل أعضاء اللجان، التى تم اختيار رؤسائها خلال الجلسة الماضية، وكذلك مناقشة الشروط الواجب توافرها فى المديرين الفنيين الجدد المقر أن يتولوا تدريب المنتخبات خلال الفترة المقبلة.

وطلب اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، من الاتحاد الدولى للعبة ترشيح مدير فنى أجنبى لتولى تدريب منتخب الرومانية خلال الفترة المقبلة. كما طلب اتحاد المصارعة من الاتحاد الدولى ترشيح مدير فنى أجنبى أيضا لتدريب الحرة والنسائية معا، على أن تتم مناقشة السيرة الذاتية للمدربين فور وصول الأسماء المقترحة من الاتحاد الدولى.

من ناحية أخرى، اعتذر هانى علام، المرشح السابق فى انتخابات المصارعة، عن الموافقة على تولى رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد والتى كلفه بها المجلس الجديد للاستفادة بخبراته فى الاتحاد.