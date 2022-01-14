شكرا لقرائتكم خبر عن نادى المنصورة يستضيف بطولة الجمهورية لناشئى الملاكمة فى إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى المنصورة الرياضى بطولة الجمهورية لناشئين الملاكمة مواليد 2007 فى الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 17 فبراير المقبل.

وكشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، فى وقت سابق، عن اختيار قوام منتخب مصر المشارك فى بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر المحدد لها شهر يونيو المقبل، من خلال بطولة الجمهورية لمنتخبات المناطق المستحدثة.

وقال محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة: "المركز الأوليمبى بالمعادى سوف يستضيف بطولة الجمهورية للمناطق المستحدثة والمحدد لها الفترة من 5 إلى 10 فبراير المقبل"، وقال غنيم فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذه البطولة ستحدد قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويضع اتحاد الملاكمة خلال الفترة الحالية تصورات للجان بعدما قام بتغيير لجنة الحكام بتعيين أنور عبد الخالق رئيسا، وأكد عبد العزيز غنيم أن الاتحاد يسعى لإقامة البطولات فى كافة المحافظات ومراكز الشباب لنشر اللعبة على نطاق واسع فى خطة المجلس الجديد.