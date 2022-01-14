شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يفاضل بين قطر والإمارات للتأهيل بعد جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل أكرم توفيق، ظهير أيمن الأهلي، بين دولتي قطر والإمارات للسفر إلى إحداهما وأداء مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي بها بعد إجراء عملية جراحة الرباط الصليبي، بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا في الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقرر مسئولو النادي الأهلي سفر أكرم توفيق للخارج لإجراء العملية الجراحية، حيث جار تحديد الدولة والطبيب الذي سيجري أكرم جراحة الصليبي تحت إشرافه من قبل مسئولى القلعة الحمراء بناء على رغبة اللاعب.

وتحدد يوم السبت موعدا لعودة أكرم توفيق لاعب الأهلي ومنتخب مصر إلى القاهرة، من أجل التحضير لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة لأكثر من 6 شهور.

ويعود أكرم توفيق على الطائرة القادمة إلى مصر بعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو فى الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.