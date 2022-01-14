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بلباو يفوز على أتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي السوبر الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قلب أتلتيك بلباو تأخره أمام أتلتيكو مدريد بهدف إلى فوز 2 / 1 ، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي من منافسات كأس السوبر الإسباني، والذي تستضيفه العاصمة الرياض.

وضرب بلباو موعدا مع في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث تأهل الأخير بدوره إلى النهائي بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي 3 / 2، الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله أوناي سيمون حارس مرمى بلباو بالخطأ في الدقيقة 62، لكن ياري ألفاريز سجل هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 81 أضاف نيكولاس ويليامز الهدف الثاني لبلباو.

ويعد أتلتيك بلباو هو حامل لقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز في المباراة النهائية على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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