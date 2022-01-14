تحت صافرة مصرية.. بوركينا تُعقد حسابات المجموعة بفوز أمام كاب دي فيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق بوركينا فاسو فوزًا هامًا أمام نظيره كاب دي فيردي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وسجل هدف بوركينا فاسو الوحيد خلال المباراة لاعبه بوريما حسن باندي بعد مرور 39 دقيقة من عمر الشوط الأول.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى النقطة 3 في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن كاب دي فيردي صاحب المركز الثالث.

ويستعد منتخب بوركينا فاسو لمواجهة نظيره إثيوبيا، يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، فيما يواجه منتخب كاب دي فيردي نظيره الكاميرون صاحب الأرض والمتصدر برصيد 6 نقاط.

وكان منتخب كاب دي فيردي قد هُزم بهدف نظيف في الجولة الأولى من البطولة أمام نظيرهم الإثيوبي، فيما هُزم منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الكاميروني.

يُذكر أن المباراة أُديرت بصافرة مصرية بقيادة الحكم الدوري أمين عمر.