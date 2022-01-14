شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 1 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يفتتح كأس الرابطة بتعادل سلبى مع الجونة، والمنتخب ينهى إجراءات عودة أكرم توفيق من الكاميرون بعد إصابة الصليبي.

الأهلي يفتتح كأس الرابطة بتعادل سلبى مع الجونة

تعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، في مباراة كانت متوسطة من حيث الأداء الفني للفريقين.

المنتخب ينهى إجراءات عودة أكرم توفيق من الكاميرون بعد إصابة الصليبي

ينهى وائل جمعة مديرالمنتخب الوطنى إجراءات عودة أكرم توفيق لاعب الأهلى والذى تعرض للإصابة خلال مباراة الفراعنة أمام نيجيريا بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الامم الافريقية التى تقام بالكاميرون .

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك فى مواجهة إنبي بكأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة إنبي المقرر لها غد الجمعة باستاد القاهرة في بطولة كأس الرابطة.

بيان رسمى.. بعثة منتخب مصر تؤكد عدم صحة أى تصريحات منسوبة للاعبين

أصدرت بعثة منتخب مصر فى الكاميرون بيانا رسميا نفت فيه أى تصريحات خرجت على لسان أى فرد من أفراد البعثة خلال الساعات الماضية، وشددت البعثة على التزام الجميع بالحظر الاعلامى المفروض من الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش.

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة صلاح محسن وكريم فؤاد أمام الجونة

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏صلاح محسن وكريم فؤاد سيجريان أشعة خلال الساعات المقبلة للتعرف على حجم ‏إصابتهما والاطمئنان على حالتهما بعد إصابتهما اليوم في مباراة الفريق أمام الجونة، التي ‏أقيمت على استاد الأهلي‏we ‎‏ السلام، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة ‏للأندية المحترفة.‏

المقاولون يهزم البنك الأهلي 1 / 0 ويحقق فوزه الأول بكأس رابطة الأندية

حقق المقاولون العرب، بقيادة مدربه الجديد محمد عودة، فوزاً ثميناً على منافسه البنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بهدف نظيف سجله محمد طلعت لاعب المقاولون في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

فيديو .. تحت الامطار الإسماعيلى يحقق الفوز على سموحة فى كأس الرابطة

حقق فريق الاسماعيلى الفوز على نظيرة سموحة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.