شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ابنى أثبت إنه حارس كبير ورد على مدعى المجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي حقق العديد من المكاسب خلال مباراة الفريق مع الجونة، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر كأس رابطة الأندية المصرية، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث اعتمد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على عدد كبير من الناشئين.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "ليس بالضرورة أن يشارك كل ناشئى الأهلي الصاعدين في المباريات المقبلة، ولكن اتطمنا على مصطفى شوبير، بدأت الجماهير تشيد به والكلام الذي كان يقال عن المجاملات تأكد أنه لا أساس له من الصحة، ورأينا حارس بإمكانيات كبيرة".

من جانبه، وجه مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى الشكر لجمهور القلعة الحمراء على دعمهم في مباراة الجونة بكأس رابطة الأندية المحترفة، قائلا: "الحمد لله.. شكرا جمهور النادي الأهلي على الدعم الكبير، وإن شاء الله القادم أفضل".

وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، في مباراة كانت متوسطة من حيث الأداء الفني للفريقين.