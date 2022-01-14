شكرا لقرائتكم خبر عن الصليبي والركبة أبرز إصابات نجوم الأهلي مع المنتخب ..وأكرم الضحية الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسلسل إصابات لاعبي الأهلي رفقة منتخب مصر في السنوات الأخيرة، وهو ما كان سببا في حرمان الفريق الأحمر من نجومه لفترة طويلة، ودفع الأهلي ضريبته غاليا في سبيل تلبية نداء الوطن وتمثيل منتخب بلاده بأكبر عدد من اللاعبين.

السنوات الأخيرة وتحديدا في فترة حسام البدري وكارلوس كيروش شهدت إصابة أكثر من لاعب في الأهلي خلال تواجدهم مع منتخب مصر، وتعرضوا للإصابة في التدريبات أو المباريات الرسمية، وكان آخرهم أكرم توفيق الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مباراة الفراعنة ضد نيجيريا بالجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتوالى مسلسل إصابات لاعبي الأهلي مع المنتخب، ولعل أبرز إصابات لاعبي الأهلي مع منتخب مصر كالتالي:

مروان محسن

خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2017 تلقى مروان محسن مهاجم الأهلي آنذاك إصابة بقطع في الرباط الصليبي رغم أن اللاعب كان يعيش أفضل فتراته الكروية، ومنذ التعافي من الإصابة والعودة إلى الملاعب ولكن ظل اللاعب يعاني من آثار هذه الإصابة التي أفقدته كثيرا من فاعليته الهجومية، وكانت سببا مباشرا في تراجع مستواه الفني حتى رحل عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي.

حمدي فتحي

تعرض حمدي فتحي للإصابة 3 مرات مع منتخب مصر في عهد حسام البدري المدير الفني السابق للفراعنة، الأولى وكانت إصابته بقطع بغضروف الركبة وكانت سببا في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة قرابة الثلاث شهور، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بقميص المنتخب خلال مشاركته في مباراة الفراعنة ضد كينيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 وكانت عبارة عن كسر فى إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة»، بينما الإصابة الثالثة كانت خلال مشاركته في كأس العرب الأخيرة بقطر وتحديدا في مباراة الأردن بربع نهائي كأس العرب وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

محمد الشناوي

تعرض محمد الشناوي للإصابة مرتين خلال تواجده مع منتخب مصر الأولى في مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والثانية خلال مشاركته بمباراة الأردن بكأس العرب، وكانت الإصابات إجهاد عضلي وكدمات، ولم تبعده كثيرا عن الملاعب على غرار حمدي فتحي ومروان محسن.

أيمن أشرف

تعرض أيمن أشرف للإصابة رفقة منتخب مصر خلال مشاركته في مباراة الجزائر بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، وكانت عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، قبل أن يتعافى في أقل من شهر ويعود للمشاركة في المباريات.

أكرم توفيق

كان أكرم آخر ضحايا مصابي الأهلي في مهامهم الوطنية بعدما أصيب اللاعب في أول 7 دقائق من عمر مباراة الفراعنة ضد نيجيريا في افتتاح مشوار المنتخبين بأمم إفريقيا 2021 والمقامة حاليا في الكاميرون، حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب الأهلي تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وغيابه لأكثر من 6 أشهر عن الملاعب.