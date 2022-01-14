شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات متوقعة فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، إجراء تعديلات على التشكيل الذى سيخوض به الفراعنة مباراة غينيا بيساو السبت المقبل فى الجولة الثانية بأمم أفريقيا 2021.

يأتى ذلك فى ظل رغبة كيروش فى الفوز أمام غينيا بيساو بعد الخسارة من نيجيريا فى ضربة البداية بجانب وجود إصابات مثل أكرم توفيق وأحمد فتوح، لذا يجهز الخواجة عمر كمال عبد الواحد وأيمن أشرف لتعويضهما فى المباراة المقبلة.

كما يفكر كيروش فى العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 أمام غينيا بيساو بحيث يدفع بعبد الله السعيد فى مركز صانع الألعاب، على أن يجلس تريزيجيه على دكة البدلاء ويعتمد على محمد الننى وحمدى فتحى فى وسط الملعب.

عقد محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى لاعبو منتخب مصر، أكثر من جلسة مع باقى اللاعبين بفندق الإقامة للتخلص من آثار مباراة نيجيريا الأولى ببطولة أمم افريقيا، والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف، وحرص الثلاثى الكبير على تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى ونتائج أفضل فى المرحلة المقبلة والتأكيد على الفوز أمام غينيا بيساو والسودان.

وتعاهد اللاعبون على ضرورة الفوز أمام غينيا بيساو والسودان للتأهل للدور الثانى، على أن يتم طى صفحة نيجيريا نهائيا، كما طالب محمد صلاح وحجازى اللاعبين بالتحدث مع بعضهم بعيدا عن خطط كيروش المدير الفنى لخلق الانسجام بينهم داخل الملعب.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثانى: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط