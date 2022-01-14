شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة إبراهيم عادل بعد تحولها لسلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أظهرت المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، إيجابية إصابته بفيروس كورونا، مما أدي لاستبعاده من مواجهة الاتحاد السكندرى في كأس الرابطة أمس الأربعاء.

ورغم إن اللاعب أجرى مسحة أولي قبل المباراة وجاءت نتيجتها سلبية، إلا إن المسحة الثانية عادت إيجابية ليتم استبعاد اللاعب من مواجهة زعيم الثغر واستمرار عزله.

وتلقى فريق بيراميدز الهزيمة على ملعبه أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم أمس في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة .