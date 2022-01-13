العين يفاوض لاعبين من غريميو البرازيلي بعد هبوطه للدرجة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أبدى العين متصدر دوري أدنوك الإماراتي لكرة القدم، اهتمامه بالتعاقد مع فرناندو هنريكي لاعب غريميو وزميله ماتيوس سارارا، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي، الموسم الماضي.



وتحرك مجلس إدارة غريميو من أجل تعزيز صفوف فريق المدير الفني فاجنر مانشيني، لكنه يواجه مشكلة صعبة تتمثل في خفض النفقات وإيجاد التمويل اللازم بعد تراجع الإيرادات نتيجة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وقال موقع bolavip في نسخته البرازيلية، إن العين أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وسط غريميو الشاب فرناندو هنريكي بعد رفض عرض سابق للاعب بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي (حوالي 28 مليون ريال برازيلي)، لكن متصدر الدوري الإماراتي قدم عرضا جديدا للاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا.