موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو فى أمم افريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى، منتخب غينيا بيساو بعد غد السبت فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى أمم افريقيا

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى تمام التاسعة مساء السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أرمدى أدجيا الذى استضاف مباراة الفراعنة أمام نيجيريا.

منتخب مصر يتعثر أمام نيجيريا

وشهدت المباراة الأولى للفراعنة أمام نيجيريا تعثر منتخب مصر حيث خسر بهدف نظيف فى ضربة البداية.

منتخب مصر يفتقد أكرم توفيق وفتوح أمام غينيا بيساو

فى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي للحاق بمباراة السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، قائلا: "اللاعب خارج مباراة غينيا رسميا ونسعى لتجهيزه للقاء السودان".

وتابع أبو العلا في تصريحات تليفزيونية لمراسل أون تايم سبورتس من الكاميرون: "فتوح لم يتعرض لأي نوع من الإصابة قبل مباراة نيجيريا، ولو حدث هذا ما كان سيشارك في لقاء نيجيريا، هناك شائعات كثيرة حول هذا الأمر وهو عار تماما من الصحة".

وتابع طبيب المنتخب: "فتوح أصيب في كرة مشتركة مع لاعب نيجيريا في الدقيقة 43، اللاعب شرح ما يشعر به بين شوطي اللقاء، وتأكدنا من عدم قدرته على استكمال لقاء نيجيريا فتم استبداله".

وأضاف أبو العلا: "أكرم توفيق لم نتمكن من تشخيص إصابة ليلة مباراة نيجيريا، وأجهزة الأشعة كانت لا تعمل، انتظرنا حتى الصباح وتأكدنا من اصابته بقطع في الرباط الصليبي، ركبة اللاعب السليمة هي التي لفت في الكرة المشتركة مع لاعب نيجيريا".