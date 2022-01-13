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تعرف على حكام مباريات المجموعة الثالثة غدا بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الغد من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة و جاءت مواعيد مباريات المجموعة الثالثة التى تضم كل من  الزمالك وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة وسيراميكا وإنبى.

الجمعة 14 يناير

الزمالك أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا

سيراميكا كليوباترا أمام فاركو - الساعة 5:00 مساء

غزل المحلة أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء

الثلاثاء 18 يناير

فاركو أمام الزمالك - الساعة 2:30 عصرا

طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء

إنبي أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

السبت 22 يناير

فاركو أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا

سيراميكا كليوباترا أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا

الزمالك أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو - الساعة 2:30 عصرا

إنبي أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا

سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك - الساعة 5:00 مساء

الثلاثاء 1 فبراير

فاركو أمام إنبي - الساعة 5:00 مساء

سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

الزمالك أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء

1 ) مباراة غزل المحلة و طلائع الجيش
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2 ) مباراة فاركو و سيراميكا
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3 ) مباراة الزمالك و إنبى  
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