شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية كاراميلو لمباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بشكل رسمي البطاقة الدولية الخاصة بالدولي البوليفي كاراميلو ألجانزا الوافد الجديد بصفوف الفريق، وبذلك يحق للفريق الاستعانة بجهود اللاعب بشكل طبيعى اعتبارا من مواجهة الأهلى فى ثاني جولات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعاقد الإسماعيلى مع وصيف هدافي الدوري البوليفي بعقد طويل الأمد سعيًا لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق، ومن أجل تحسن النتائج على صعيد مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى خوان براون قد أعلن قائمة لاعبيه بمعسكر الإسكندرية والتى شهدت تواجد الدولي البوليفي.

يذكر أن الدراويش سيواصل معسكره المغلق بالإسكندرية ضمن الإعداد لمباراة الأهلى التى ستقام عصر الإثنين على ملعب برج العرب، لتجنب شعور اللاعبين ببعض الإرهاق.