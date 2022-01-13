شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يدير مباراة الزمالك و إنبى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم للحكم محمد عادل لادارة مباراة الزمالك و إنبى في أفتتاح مباريات المجموعة الثالثة من الجولة الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة .

ويعاونه كل من وائل شعبان و أحمد لطفى و أسامة إسماعيل و على الفيديو طارق مجدى و هانى عبد الفتاح .

ومن جانب أخر أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة إنبي المقرر لها غد الجمعة باستاد القاهرة في بطولة كأس الرابطة.

وتضم القائمة كلا من:

محمد عواد - السيد عطية في حراسة المرمى.

محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكى - حازم إمام خط الدفاع.

محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - حمدى علاء - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - مصطفى فتحى - رزاق سيسيه - سيد عبد الله - خط الوسط.

يوسف أسامة - حسام أشرف - سيف جعفر خط الهجوم.

بينما أعلن حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى قائمة مواجهة الزمالك وجاءت كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى وعبد الرحمن سمير

خط الدفاع: إبراهيم يحيى وخالد رضا ومحمد إسماعيل وعلى فوزى وجرجس مجدى ومصطفى دويدار

خط الوسط: عمر عدلى ومصطفى شلبى ومصطفى جمال و محمد مرسي و عبد الرحمن عماد و أحمد العجوز و صلاح ريكو.

خط الهجوم: جون إيبوكا ودينو بيتر وأحمد جمعة.



