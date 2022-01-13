شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب المجموعة الثانية بكأس الرابطة عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق المقاولون العرب جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة برصيد 3 نقاط، بينما ياتى في المركز الثانى الاسماعيلى بنفس عدد النقاط و يحتل الاهلى المركز الثالث و الجونة في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة وحصد فريق سموحة المركز الخامس و البنك الاهلى المركز الأخير بدون نقاط .

التعادل السلبى يحسم مباراة الاهلى و الجونة فى كأس الرابطة

حسم التعادل السلبي لقاء الأهلي أمام نظيره الجونة، في إطار الجولة الأولي من المجموعة الثانية لبطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة والتي أقيمت على ستاد الأهلي بالسلام.

فيديو .. تحت الامطار الإسماعيلى يحقق الفوز على سموحة فى كأس الرابطة

حقق فريق الاسماعيلى الفوز على نظيرة سموحة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

المقاولون يهزم البنك الأهلي 1 / 0 ويحقق فوزه الأول بكأس رابطة الأندية

حقق المقاولون العرب، بقيادة مدربه الجديد محمد عودة، فوزاً ثميناً على منافسه البنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بهدف نظيف سجله محمد طلعت لاعب المقاولون في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة عقب أنتهاء مباريات الجولة الاولى