خاص.. سفير مصر بالكاميرون يعلن موعد عودة أكرم للقاهرة وتطورات حالة جمال علام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، أن أكرم توفيق لاعب المنتخب المصري، يشعر بالضيق بعد الإصابة المزعجة التي تعرض لها.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، في الدقائق الأولى من مواجهة مصر ونيجيريا في افتتاحية مباريات المنتخب بكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال المليجي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أكرم توفيق راضي بما قسمه الله له، ومتقبل النصيب بتعرضه لتلك الإصابة.

وأشار السفير المصري في الكاميرون أن هناك طائرة ستنقل الجماهير من القاهرة للكاميرون لحضور مواجهة مصر وغينيا بيساو يوم السبت، وهي الطائرة التي ستقل أكرم ليعود للقاهرة لبدء علاجه وإجراء الجراحة اللازمة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام غينيا بيساو يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً، بالجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس الأمم.

وعن إصابة جمال علام رئيس اتحاد الكرة بفيروس كورونا، قال السفير إن عينته مازالت إيجابية، حيث يحتاج لعدد من الأيام حتى تتحول عينته لسلبية.

واختتم: "حضرت مران الخميس المسائي للمنتخب، كان تدريب حماسي، واللاعبون يرغبون في تعويض خسارة المباراة الأولى".