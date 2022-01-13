العودة إلى الصيف.. قرارت جديدة من كاف بشأن أمم إفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عودة بطولة كأس الأمم الإفريقية في النسخ المقبلة إلى الصيف بعد انتهاء الموسم في كل أنحاء العالم.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن المكتب التنفيذي للكاف قرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية في الفترة من 23 يونيو إلى 23 يوليو عام 2023.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون حاليا في منتصف الموسم في أوروبا وكل أنحاء العالم، وهو الأمر الذي صنع صداما عنيفا مع الأندية الأوروبية والكاف.

نسخة 2019 التي أقيمت في مصر كانت خلال فترة الصيف ولم تتسبب في أي أزمات مع الأندية والمؤسسات الأوروبية، وهو الأمر الذي تمت مراعاته في الموعد الجديد للبطولة المقبلة.