مدرب الإسماعيلي: استحقينا الفوز أمام سموحة.. وسامي: أشكر لاعبي فريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى المدير الفني الأرجنتيني لفريق الإسماعيلي، خوان براون، سعادته بالفوز أمام نظيره سموحة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات كأس الرابطة.

وقال بروان، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت عقب المباراة:"اللاعبون استحقوا الفوز أمام سموحة وكنا نستحق الفوز في بعض المباريات بالدوري ولكن النتائج لم تسعفنا، كأس الرابطة فرصة مهمة لأنها تعطينا الثقة بصورة كبيرة والجماهير تعاملني بصورة لطيفة ونتمنى إسعادهم".

ومن جانبه قال أحمد سامي، مدرب نادي سموحة:"مبروك للإسماعيلي وظهرنا بصورة جيدة ولكن لم يكن لدينا الإصرار لنتعادل وأهدرنا فرصًا سهلة ولعبنا كرة حلوة ولكنها لم تكن كافية فلابد أن يكون هناك إصرارًا أكثر".

وأتم سامي تصريحات لفضائية أون تايم سبورت عقب المباراة، بقوله:"تجربة اليوم جيدة وأتمنى أن تكون الأمور جيدة في الفترة المقبلة، كأس الرابطة شيء جيد فهي بطولة جيدة ولو لم نستطع الوصول لشيء جيد فسنكون قد أشركنا اللاعبين ومنحناهم الفرصة وأشكر اللاعبين على الأداء أمام الإسماعيلي".