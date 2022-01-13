كاف يعتذر لموريتانيا بسبب عدم عزف النشيد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتذارا رسميا لموريتانيا عن عدم عزف النشيد الوطني في مباراة جامبيا بالجولة الأولى للمجموعة السادسة.

وقدم كاف في بييانه اعتذارا لجميع الموريتانيين حكومة وشعبا، متعهدا بعدم تكرار الخطأ مجددًا.

وقال كاف أنه تلقى النشيد الوطني الموريتاني الحالي، لكن مشكلة فنية حالت دون وصول مهندس الصوت إلى الملف الصوتي.

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي: "تأكدنا من أن كل شيء قد تم القيام به لمنع تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل".

واختتم: "نشكركم على قبول هذا الاعتذار ونقله لمن يهمه الأمر، نطلب منكم أن تتقبلوا فائق الاحترام".

وخسرت موريتانيا بهدف نظيف أمام جامبيا في الجولة الافتتاحية، بالمجموعة التي تضم إلى جانبهما مالي وتونس.