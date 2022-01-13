منتخب مصر بلا كورونا أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أسفرت نتائج المسحات الطبية لمنتخب مصر للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة غينيا بيساو في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الإفريقية عن عدم وجود أي إصابات في صفوف الفراعنة ز

لن يغيب أي لاعب عن مصر في مواجهة غينيا بيساو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لكن سيتغيب الثنائي أكرم توفيق وأحمد فتوح عن المباراة للإصابة.

منتخب مصر واصل استعداداته للمواجهة الثانية له في كأس الأمم الإفريقية أمام غينيا بيساو، وخاض مرانه تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش، على ملعب سيناج في مدينة جاروا.

وتقرر حضور عمرو السولية المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة رفقة البرتغالي كارلوس كيروش، على أن يلعب الفريق تدريبه الختامي على ملعب المباراة في الخامسة بتوقيت الكاميرون مساء الجمعة.