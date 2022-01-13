الامارات | رالي داكار.. سائقو فريق البحرين ريد إكستريم ضمن العشرة الأوائل

شكرا لقرائتكم خبر عن رالي داكار.. سائقو فريق البحرين ريد إكستريم ضمن العشرة الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز سائقو فريق البحرين ريد إكستريم الثلاثة مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل رالي داكار المقام حالياً في السعودية.

ونجح بطل العالم للراليات تسع مرات، سيباستيان لوب ومساعده فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم (برودرايف هانتر)، في البداية بتسجيل ثاني أسرع زمن في المرحلة قبل الأخيرة التي بلغت مسافتها 346 كيلومتراً وأقيمت حول بلدة بيشة الجنوبية الغربية، ليعزز مركزه الثاني في الترتيب العام للرالي.

إلا أن سيباستيان نال عقوبة خمس دقائق تم فرضها في وقت لاحق بعد دخوله منطقة التحكم في السرعة، مما ادى لتراجع بطل العالم للراليات تسع مرات ومساعده فابيان لوركين إلى المركز الثامن اليوم، حيث أنهوا المرحلة بفارق 33 دقيقة و 19 ثانية من المتصدر ناصر العطية.

ومع تسجيل كارلوس ساينز أسرع زمن في المرحلة، أنهت سيارتي فريق البحرين ريد إكستريم الأخرى ضمن المراكز العشرة الأوائل، واحتل ناني روما وأليكس هارو المركز الرابع وأورلاندو تيرانوفا وداني أوليفيراس في المركز الثامن لتعزيز مركزهما الرابع في الترتيب العام.

ورغم العقوبة التي فرضت على لوب إلا أن الفرنسي يعتبر أن على العطية يحتاج الى اجتياز سلس لمرحلة الغد الأخيرة من رالي داكار ومسافتها 164 كم باتجاه جدة للفوز بلقب النسخة 44 من رالي داكار، والذي يعد الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة العالم للراليات الصحراوية (فيا) الجديدة.

ومع وجود طاقمي فريق البحرين ريد إكستريم في المراكز الأربعة الأولى، كانت بداية رائعة لسيارة برودرايف هانتر، حيث تعمل جميع سيارات الفريق الثلاث بالجيل التالي من الوقود المستدام المتطور.

ولم يكن أداء تيرانوفا أقل من استثنائي، حيث كان الأرجنتيني في طريقه ليحقق أعلى مستوى له في داكار على الإطلاق، وكان قد حقق أفضل أداء له وهو المركز الخامس في أمريكا الجنوبية.

وأكمل تيرانوفا مرحلة اليوم، وقال "بالنسبة لي كانت أصعب مرحلة في رالي داكار هذا العام ولكن في الواقع كانت القيادة ممتعة للغاية. لقد علقنا في غبار سيارة بيترهانسيل بعد أن أخطأ على بعد كيلو مترين من البداية ولكن بعد ذلك كان المسار جيدا".

وأضاف "أعتقد أن التحدي كان الحفاظ على الفاصل الزمني مع دي فيليير الذي يتخلف عنا بفارق 13 دقيقة وفي النهاية حققناها. يجب أن يكون الغد أقل صعوبة لذلك أعتقد أن أفضل نتيجة لي في المركز الرابع جيدة ورائعة لداني ولي "

وقال لوب: "نعم كان هذا يوماً جيداً لفعل ما في وسعنا للحفاظ على المركز الثاني المهم بشكل عام، وكانت السيارة قوية وسريعة أيضاً، خاصة في أول حدث لها، وهو أمر يجب أن يفخر به الفريق ".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news