الطائي وضمك في مواجهة الجريحين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، يستقبل الطائي غدا السبت ضيفه ضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في موقعة كروية حاملة معها الإثارة والتحدي وسط طموحات مشتركة لدى الجانبين الباحثين عن استعادة التوازن من جديد.

الطائي الذي يخوض مواجهته الثانية على التوالي في أرضه وبين جماهيره، يأتي في المرتبة التاسعة برصيد 19 نقطة عقب خسارته الأخيرة أمام الهلال برباعية نظيفة، ويأمل في تجاوز هذه الخسارة سريعا والعودة من جديد لدائرة الانتصارات، وسيخوض مدربه التشيلي خوسيه سييرا المواجهة برغبة واضحة من أجل خطف النقاط الثلاث والتقدم في سلم الترتيب وسط استقرار تام على أداء الفريق مع تواجد ثنائي خط الوسط المتمثل في الجزائري أمير سعيود والبرازيلي دينر جوميز.

في المقابل ضمك الذي تراجع بريقه في الآونة الأخيرة، يأتي في المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة بعدما سقط على أرضه في الجولة السابقة أمام النصر بثنائية، ويأمل في إيقاف سلسلة الخسائر المتلاحقة والظفر بالنقاط الثلاث، ويدرك مدرب الفريق الكرواتي كريشمير ريزتش مدى أهمية اللقاء على اعتبار فارق الثلاث نقاط بينه وبين صاحب المرتبة الثالثة فريق النصر، لذا يتوقع أن يخوض اللقاء بطريقة متوازنة مع إجراء بعض التغييرات الفنية وتعويض الغياب الواضح في صفوف الفريق يتقدمهم الثنائي الأرجنتيني سيرجيو فيتور إضافة إلى هدافه إيميليو زيلايا، فيما تعتبر هذه المواجهة هي الثانية للطرفين على صعيد دوري المحترفين، حيث سبق أن التقيا في لقاء الدور الأول هذا الموسم وانتهت في وقتها لمصلحة ضمك بهدف وحيد.