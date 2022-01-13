أوميكرون يعدل مواعيد دوري أبطال آسيا 2023

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وأكد الاتحاد القاري في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني أن إجراءات السفر في قارة آسيا باتت أكثر صعوبة نتيجة قيود وبروتوكولات السفر الجديدة التي اعتمدتها العديد من الدول، من أجل الحد من انتشار متحور أوميكرون.
كما أن المنتخبات الآسيوية المتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، ينتظر أن تقوم بوضع برامج إعداد مكثفة من أجل المنافسة، وبالتالي فقد استشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن هناك ضرورة لتسهيل استعداد هذه المنتخبات في مواجهة هذه الظروف.
وأضاف البيان «وبالنظر إلى ما سبق فقد صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تغيير مواعيد البطولة الأهم في قارة آسيا على مستوى الأندية».
وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيواصل العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023 من أجل ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح، مبينا أنه سوف يتم قريبا فتح باب الترشيح لاستضافة المباريات.
تتنافس أندية منطقة غرب آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:
- دور المجموعات: من السابع إلى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).
- دور الستة عشر: يومي الثالث والرابع من فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).
- دور الثمانية: السابع من فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).
- الدور قبل النهائي: العاشر من فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).
تتنافس أندية شرق آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:
- دور المجموعات: من 15 أبريل إلى الأول من مايو 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).
- دور الستة عشرة: 18 و19 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).
- دور الثمانية: 22 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).
- الدور قبل النهائي: 25 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).
- يقام نهائي دوري أبطال آسيا من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023.
- تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الشرق.
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