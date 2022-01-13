شكرا لقرائتكم خبر الباطن المترنح يواجه صحوة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الفريق الكروي الأول بنادي أبها لفوزه الأول أمام الباطن في دوري المحترفين عندما يستضيفه مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن مواجهات الجولة 17 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن تواجه أبها والباطن في ثلاث منافسات سابقة ضمن منافسات دوري المحترفين خسرها أبها جميعا وكانت 2-1 هي نتيجة مواجهة الفريقين في الدور الأول والذي أقيم على أرض نادي الباطن.

من جهة أخرى يبحث أبها عن مواصلة مستوياته المتصاعدة مؤخرا والمحافظة على النتائج الإيجابية، خصوصاً بعد أن استطاع اقتناص نقطة ثمينة في الجولة الماضية من أرض الوصيف الشباب كما سبقها فوز أبها على الرائد بهدف نظيف.

من جهته يسعى الباطن لاستغلال تفوقه التاريخي أمام مستضيفه أبها ليعود لسكة الانتصارات من جديد بعد أن غابت عنه في الجولات الأربع الأخيرة، حيث يعود الفوز الأخير للباطن إلى الجولة الـ12 عندما تغلب على التعاون 3-2.

يشار إلى أن أبها يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة بينما جمع الباطن 15 نقطة جعلته في المركز الـ15 في سلم الترتيب.