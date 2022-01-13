الأهلي والحزم يبحثان عن الفوز الغائب

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ويدخل الفريقان اللقاء بظروف متشابهة بعد سلسلة متتالية من التعثرات لهما ولم يستطع الأهلي والحزم الفوز منذ مدة طويلة، فالأهلي لم يحقق الفوز في الجولات الخمس الأخيرة، بينما الحزم لم يتذوق طعم الانتصار منذ فوزه في الجولة السادسة أمام الفتح بهدف دون رد.
ويأمل الأهلي الاستفادة من الأرض والجمهور والخروج بالثلاث نقاط والعودة للانتصار للخروج من مناطقه الحرجة في سلم الترتيب ولم يحقق سوى 16 نقطة في الجولات الـ16 الماضية.
ويسعى مدرب الفريق بيسينك هاسي لتجنب انطلاقة الفريق في الدور الأول عندما حقق الفريق التعادل في الجولة الأولى أمام الفيصلي وعاد مرة أخرى للتعادل مع الفيصلي في الجولة الماضية في انطلاقة مشابهة لما بدأ به الأهلي موسمه في منافسات الدوري.
من جهته يأمل الحزم استعادة توازنه أمام الأهلي وتحقيق الفوز الأول له منذ عشر جولات مضت، والفوز الأول للحزم تحت قيادة المدرب الروماني كونستانتين غالكا، حيث قاد الحزم في ثلاث مواجهات ضمن منافسات الدوري خسرها جميعا.
قبل المواجهة:
- لم يحقق الأهلي الفوز في آخر 5 جولات
- لم يحقق الحزم الفوز في آخر 10 جولات
- الفوز الأخير للأهلي كان أمام الباطن في الجولة الـ11
- الفوز الأخير للحزم كان أمام الفتح في الجولة الـ6
- يتفوق هجوم الأهلي بتسجيله 20 هدفا، مقابل 11 هدفا لهجوم الحزم
- يتفوق دفاع الحزم باستقباله 21 هدفا، مقابل 23 هدفا دخلت شباك الأهلي
- انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل 2-2
- تواجه الفريقان 11 مرة في دوري المحترفين، فاز الأهلي 7، والحزم في لقاء، وحضر التعادل 3 مرات
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