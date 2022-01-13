الأهلي والحزم يبحثان عن الفوز الغائب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الحزم، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ17 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان اللقاء بظروف متشابهة بعد سلسلة متتالية من التعثرات لهما ولم يستطع الأهلي والحزم الفوز منذ مدة طويلة، فالأهلي لم يحقق الفوز في الجولات الخمس الأخيرة، بينما الحزم لم يتذوق طعم الانتصار منذ فوزه في الجولة السادسة أمام الفتح بهدف دون رد.

ويأمل الأهلي الاستفادة من الأرض والجمهور والخروج بالثلاث نقاط والعودة للانتصار للخروج من مناطقه الحرجة في سلم الترتيب ولم يحقق سوى 16 نقطة في الجولات الـ16 الماضية.

ويسعى مدرب الفريق بيسينك هاسي لتجنب انطلاقة الفريق في الدور الأول عندما حقق الفريق التعادل في الجولة الأولى أمام الفيصلي وعاد مرة أخرى للتعادل مع الفيصلي في الجولة الماضية في انطلاقة مشابهة لما بدأ به الأهلي موسمه في منافسات الدوري.

من جهته يأمل الحزم استعادة توازنه أمام الأهلي وتحقيق الفوز الأول له منذ عشر جولات مضت، والفوز الأول للحزم تحت قيادة المدرب الروماني كونستانتين غالكا، حيث قاد الحزم في ثلاث مواجهات ضمن منافسات الدوري خسرها جميعا.

قبل المواجهة:

