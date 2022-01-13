عودة الهلال ترعب التعاون في الملز

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ويسعى الهلال الذي لديه لقاء مؤجل أمام الاتحاد إلى الفوز على التعاون ومحاولة اللحاق بركب المقدمة والدخول بمنافسة شرسة مع أندية الاتحاد والشباب والنصر بعد أن جمع 27 نقطة في مواجهاته الـ15 الماضية. وهو يريد ألا تنكسر هيبته غدا أمام التعاون الذي كان له حضوره في الآونة الأخيرة أمام الهلال والوقوف له كالند في مناسبات كروية مختلفة.
فريق التعاون يأمل أن يخرج ولو بنقطة واحدة من أمام الهلال لاسيما وأن الفريق يعاني من إصابة بعض لاعبيه المهمين في خارطة الكروية كالباراجوياني أليخاندرو كاكو الذي تعرض للرباط الصليبي في لقاء الفريق الماضي أمام الحزم، والذي تجاوزه بصعوبة بالرغم أن اللقاء مقام على أرضه في بريدة، ونجح أن يحصد النقاط الـ 17 ويصعد للمرتبة الـ11 بحثا عن مراكز الدفء.
قبل لقاء الهلال والتعاون:
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