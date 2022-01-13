أبوغزالة تترأس ملتقى رياضة المرأة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت السفيرة الأمين المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة برئاسة ملتقى رياضة المرأة العربية في نسخته الأولى التي ستنطلق بالقاهرة 24 مارس 2022. ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وتكريم البطلات اللواتي حصلن علي ميداليات الأولمبية وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربية أفرادا ومؤسسات.



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