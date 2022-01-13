شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد للأهلى بدون راحة وتدريبات استشفائية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للإسماعيلى منح لاعبيه راحة سلبية غدا من التدريبات فى أعقاب الانتصار على سموحة بهدف نظيف فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخاض لاعبو الإسماعيلى تدريبات استشفائية عقب مواجهة سموحة مساء اليوم ، والتى انتهت بانتصار الدراويش بهدف نظيف ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخصص مدرب أحمال الفريق تدريبات استشفائية ، من أجل إزالة علامات الإرهاق لدي اللاعبين وفق خطة الجهاز الفني للارتقاء بالمعدلات البدنية قبيل إستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الفريق تدريبات غدا ، استعدادا للقاء الأهلى الإثنين المقبل بالإسكندرية فى ثانى جولات البطولة،ويستعد الإسماعيلى لمباراة مرتقبة أمام الأهلى يوم الأثنين المقبل بالإسكندرية فى ثاني جولات البطولة.

الجدير بالذكر أن الفريق ستستمر إقامته بالإسكندرية ، فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين.