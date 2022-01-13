فيديو.. مران بدنى للاعبى المنتخب المصرى استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

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القاهرة - سامية سيد - خاص لاعبو المنتخب المصرى تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش تدريبات بدنية وذلك لرفع كفاءة اللياقة للاعبين استعدادا لمواجهة غينيا بيساو في بطولة كأس الأمم الافريقية .

ويستعد المنتخب المصرى لكرة القدم لملاقة نظيره غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية و المقرر لها يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

فى السياق ذاته، يفكر كيروش جديا فى الدفع بعمر كمال عبد الواحد كبديل لأكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن نظرا لميوله الهجومية وهو ما يحتاجه المنتخب أمام غينيا بيساو من أجل الفوز، لذا يفضل كيروش الدفع بعمر كمال عبد الواحد بدلا من محمد عبد المنعم الذى شارك فى المباراة الأولى كبديل لأكرم توفيق.

كما يمتلك كيروش أكثر من بديل فى مركز الظهير الأيسر وهما أيمن أشرف ومروان داوود، وبالفعل يفكر الخواجة البرتغالى ويفاضل بين الثنائى لشغل مركز الظهير الأيسر أمام غينيا بيساو بدلا من أحمد فتوح .