شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لـ"جمال علام" السبت المقبل فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم لمسحة طبية يوم السبت المقبل الخاصة بفيروس كيرونا عقب استمرار إيجابية العينة والتواجد فى العزل بفندق الإقامة في الكاميرون حيث يترأس بعثة الفراعنة في كأس الأمم الافريقية .

ويستعد المنتخب المصرى لكرة القدم لملاقة نظيره غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية و المقرر لها يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة .

ومن جانب أخر أغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر واللاعبون صفحة مباراة نيجيريا الأولى فى بطولة أمم افريقيا 2021، والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف، وعقد محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى لاعبو منتخب مصر، أكثر من جلسة مع باقى اللاعبين بفندق الإقامة للتخلص من آثار مباراة نيجيريا الأولى ببطولة أمم افريقيا، وحرص الثلاثى الكبير على تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى ونتائج أفضل فى المرحلة المقبلة والتأكيد على الفوز أمام غينيا بيساو والسودان.