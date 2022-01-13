شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة جميع أفراد بعثة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون ( السادسة في القاهرة ) على ملعب سيناج المخصص للتدريبات بمدينة جاروا الكاميرونية استعدادا للقاء غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الامم الافريقية .

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد أجرت اليوم المسحة الطبية للمباراة المقبلة بمعرفة اللجنة المنظمة للبطولة، فيما جاءت نتائجها سلبية بحمد الله لجميع أعضاء البعثة.