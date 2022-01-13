شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعلن قائمة إنبى لمواجهة الزمالك فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى قائمة مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة في الثانية والنصف عصرا بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

وجاءت قائمة المباراة كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى وعبد الرحمن سمير

خط الدفاع: إبراهيم يحيى وخالد رضا ومحمد إسماعيل وعلى فوزى وجرجس مجدى ومصطفى دويدار

خط الوسط: عمر عدلى ومصطفى شلبى ومصطفى جمال و محمد مرسي و عبد الرحمن عماد و أحمد العجوز و صلاح ريكو.

خط الهجوم: جون إيبوكا ودينو بيتر وأحمد جمعة.

ويسعى حلمى طولان، لتجهيز لاعبيه للوصول لأعلى المستويات الفنية، خلال كأس الرابطة ومن ثم عودة الدورى المصرى،عقب فترة التوقف الدولى الحالية، والتى يخوض فيها المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق مركز متميز بجدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى، من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق تحقيق نتائج جيدة فى الجولات المقبلة من الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات، وأحرز لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفا.