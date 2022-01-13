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الأهلى يقيد أحمد اسماعيل فى فريق السلة بعد العودة من جديد

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القاهرة - سامية سيد - انهى مسئولى النادى الأهلى إجراءات قيد أحمد اسماعيل الوافد الجديد للفريق من نادى الجزيرة ، فى صفوف الفريق الأحمر ، بعد أن تم ضمه لتديعم صفوف الفريق فى بطولة دورى السوبر .

 

وكان أحمد اسماعيل لاعبا فى صفوف الأهلى بعقد يستمر حتى يوليو 2021 ، و  لكن تم الاستغناء عن اللاعب قبل انتهاء عقده بموسم فى 2020  ، وقد أبلغ مسئولى الأهلى اللاعب وقتها عن طريق طارق الغنام مدير إدارى السلة بالقلعة الحمراء  بالاستغناء عن خدماته دون أسباب ، على خلفية أزمة بينه وبين المدير الفنى وقتها .

 

 وتعاقد الأهلى مع أحمد اسماعيل مرة أخرى ، ليعود الى الفريق الأحمر ، و يشارك فى المباريات المقبلة مع الفريق، بعد أن تم الانتهاء من إجراءات قيده .

 

ويلتقى غدا الأهلى مع التأمين فى الجولة العاشرة من بطولة دورى سوبر السلة ، محتلا المركز الثانى برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل التأمين المركز السادس برصيد 12 نقطة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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