الامارات | المصريون يصعّدون موقفهم من كيروش بخطة مفاجئة.. "ندفع الشرط الجزائي من جيوبنا"!

شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يصعّدون موقفهم من كيروش بخطة مفاجئة.. "ندفع الشرط الجزائي من جيوبنا"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعّد الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي موقفه تجاه مدرب "الفراعنة" البرتغالي كارلوس كيروش، مطالبين بإقالته فوراً، واستبداله بالمدرب الوطني حسام حسن، خصوصاً بعد الصورة الباهتة التي ظهر عليها المنتخب في مباراته الأولى أمام نيجيريا بهدف نظيف في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون.

ودعت الجماهير إلى محاسبة الاتحاد المصري لكرة القدم، مقترحين التدخل بخطة مفاجئة لحل الأزمة التي يمر بها منتخب مصر خوفاً من تكرار مشهد الخروج المبكر كما حدث في البطولة الإفريقية الماضية التي استضافتها مصر وغادر خلالها "الفراعنة" من الباب الضيق وسط موجة غضب جماهيري عارم أقيل على إثرها المكسيكي خافيير أغيري، وتم تعيين الوطني حسام البدري خلفاً له لكن صورة المنتخب كانت مزرية، فتم اللجوء إلى المدرب الأجنبي من جديد والتعاقد مع كيروش!.

وتناقل مشجعون عبر مجموعات "واتساب" و"فيسبوك" منشورات تدعو إلى تكاتف جماهيري لجمع مبلغ 40 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي الضخم الموقع بين كيروش والاتحاد المصري، وقال المشجع محمود: "احنا 100 مليون لو كل واحد دفع نصف جنيه سنجمع 50 مليون قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد كيروش ونتعاقد مع حسام حسن من أجل إسعاد الشعب المصري".

ويراهن الجمهور المصري على الأسطورة الدولية المعروف والمدرب الوطني حسام حسن لانتشال أزمة المنتخب الفنية، والتحول إلى منتخب هجومي يليق بذوق المصريين بدلاً من التحفظ الدفاعي الذي بدأ مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر واستمر بتخط فني وحالة عدم فهم كاملة لذهنية اللاعب المصري مع أغيري، وامتدت الحالة الكارثية بزمن البدري وأخيراً كيروش!.

وعلق المشجع "مو" عبر "تويتر": "اشويه منطق بس، جبنا مدرب اجنبي فشل وقولنا لازم مدرب وطني، جبنا مدرب وطني فشل وقولنا لازم مدرب اجنبي، جبنا مدرب اجنبي فشل ودلوقتي عاوزين نجيب مدرب وطني، ممكن نفكر شويه ونعترف ان المنظومة لرياضيه في مصر فاشله واللعيبه المصريه دلوقتى مستواه لا يقارن بمستويات لعيبه منتخبات أفريقيا".

بدورهـ قال المشجع خضر محمد: "اكتتاب شعب مصر": "ادفع نصف جنيه وانقذ منتخب مصر وبكدة نلم 40 مليون جنيه ندفع الشرط الجزائي بتاع كيروش عشان يمشي ونبعت حسام حسن يكمل".

أما الحسيني سيف النصر فقال: "اختيار الطاقم المساعد قمة الفساد وسبب الانتكاسة.. لو فيه ضمير في الاختيار ما حدث ما يحدث"، وقال أحمد رمضان: "اقاله المدرب والجهاز باكمله ومحاسبه اتحاد الكره علي الفساد واهدار المال العام"، وعلق "ديش": "بيقولك احمد مجاهد حاطط 40 مليون جنيه شرط لو تم اقالته ادفع بقا".

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