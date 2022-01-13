كريستيانو رونالدو: اصطدمت مع زملائي في مانشستر يونايتد لأنهم لا يتحملون الانتقادات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أنه اصطدم مع بعض الأشخاص في الفريق لأنهم لا يتحملون الانتقادات، وقال إنه تحدث عن الاختلاف في عقلية الأجيال.

وقال رونالدو خلال حواره مع شبكة ”سكاي سبورت“: ”اللاعبون ذوو الخبرة، واللاعبون الأكبر سنًا يمكنهم دائمًا مساعدة اللاعبين الشباب، لكن بإمكاني أن أعطيك مثالًا، إذا قدمت نصيحة حتى لو كنت أصغر مني لكن ليست في خططك وحياتك اليومية، يمكنك أن تتحدث مع هذا الشخص طوال اليوم، ولكن إن لم يكن يأتي من داخلك سيبقى مستحيلًا“.

وأضاف: ”أتذكر حين كان عمري 18 و19 و 20 عامًا، بعض اللاعبين الأكبر مني تحدثوا معي، لكن قلت كريستيانو يجب أن تتطور وتتحسن، يعرفون أكثر منك، وأكثر خبرة منك، وتجاوزوا عدة فترات سيئة“.

وأكد رونالدو أن الجيل الحالي لا يتقبل النقد، حيث قال: ”لكن الآخرين لا يقبلون ذلك إذا انتقدتهم، ولا أقول هذا الجيل من اللاعبين بل بشكل عام، ولدي أطفال، وأعرف إن كنت شديد القسوة فهم يفعلون العكس، وعليك أن تجد التوازن الطبيعي للحديث معهم“.