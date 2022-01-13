شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الإسماعيلى .. كدمة للمحمدى وإجهاد لدونجا ودسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض باهر المحمدى قلب دفاع الإسماعيلي لكدمة فى عضلات الظهر، وذلك خلال مشاركاته فى مواجهة سموحة مساء اليوم والتى انتهت بانتصار الفريق بهدف نظيف ، لحساب منافسات بطولة كأس الرابطة.

فيما عاني محمود دونجا إرتكاز الفريق ومحمد دسوقي الظهير الأيسر من إجهاد فى عضلة السمانة إثر مشاركتهم فى لقاء اليوم.

ومن المقرر أن يخضع هذا الثلاثي لتدريبات إستشفائية لتجهيزهم قبل مواجهة الأهلي.

وكان فريق الاسماعيلى قد حقق الفوز على نظيرة سموحة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء هدف فريق الاسماعيلى عن طريق عبد الرحمن مجدى في الدقيقة 3 حيث يعد اسرع هدف في بطولة كأس رابطة الأندية حتى الان .

وبهذة النتيجة حقق فريق الاسماعيلى أول ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة الثانية بينما يتزيل فريق سموحة جدول الترتيب بدون نقاط .

وشهدت المباراة هطول الامطار بشكل كثيف على أرضية ملعب الإسكندرية منذ بداية اللقاء حتى نهاية المباراة .

وخاض الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الإسماعيلى بتشكيل كالتالى ..

في حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع ..محمد دسوقي – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحي.

الوسط .. محمود دونجا – محمد مخلوف

أمامهما.. سايكو كونتيه - محمد عبد السميع – عبد الرحمن مجدى

الهجوم .. محمد الشامى

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من الهاني سليمان في حراسة المرمى، رجب نبيل، احمد بيكهام، خالد عبد الفتاح، بهاء مجدى في خط الدفاع ، احمد حمص، محمد كناريا ، محمد عبد العاطي ، عبد الكبير الوادى في الوسط، صديق اوجولا، فهد جمعة في الهجوم.