شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يتعادل مع صاحب الأرض للمرة الثانية دورة المجر الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للشباب لكرة اليد، مع نظيره صاحب الأرض بنتيجة 29/29 للمرة الثانية فى دورة المجر الدولية الودية، التى يشارك فيها منتخب الشباب استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يوليو من العام الجاري.

جاءت مواجهة منتخب المجر للمرة الثانية فى ظل إعتذار سلوفينيا ، حيث التقى شباب الفراعنة مع المجر فى الودية الأولى أمس والتى انتهت بالتعادل بنتيجة 25/25.

تضم قائمة اللاعبين كلا من:يوسف حاتم "الزمالك"، وأحمد إبراهيم "الشمس"، ويوسف سامي "الطيران"، وآدم البشري "محترف بفرنسا"، و مروان حاتم "الأهلي"، شهاب الدين علي "سبورتنج"، وأحمد سامح "هليوليدو"، وعمر ناصر "الطيران"، وعمر الفولي "الزمالك"، ومهاب سعيد "الأهلي"، وعمر معتز "الشمس"، ومحمد وهبة "الأهلي"، ومحمد رفاعي "سبورتنج"، وعمر شريف "الأهلي"، ومحمد طارق "الزمالك"، وبيجاد مروان "سبورتنج".

يضم الجهاز الفني للمنتخب: صابر حسين مديرا فنيا، عمرو خليفة مدرب عام، وليد عبدالمقصود مدرب حراس مرمى، محمد درنكي المدير الإداري، ماجد مدحت للعلاج الطبيعي.