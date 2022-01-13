شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طلعت يتقدم للمقاولون على البنك الأهلي بهدف نظيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب، هدف التقدم لفريقه في شباك البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 1/0 لصالح المقاولون.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكي مكون من: حسن شاهين في حراسة المرمى، أحمد عبد العزيز، محمد سمير، فادي نجاح، أحمد الشيمي، أحمد عادل، عماد فتحي، أحمد كابوريا، عبد الرحمن جبنة، محمد طلعت، أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي، أحمد مجدي، أحمد داوودا، عبد الله ياسين، محمد تريكة، أحمد ابو عجيلة، أحمد الكوهي، فضل أباظة، حسن الشامي.

فيما بدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فتحي، محمود قاعود، محمد سيد، أحمد ياسر، عاصم صلاح، أحمد السعدني، أمير مدحت، محمد مصطفى ميدو، أحمد ياسين، محمد عيسى، أسامة فيصل.

ولجأ محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، إلى الاستعانة بقطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، وذلك لتعويض النقص الكبير في صفوف الفريق بسبب الغيابات العديدة نتيجة الإصابات، في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في انطلاق مسيرة ذئاب الجبل ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعاني محمد عودة من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف المقاولون، أبرزهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وعمر بسام ومحمد حمدى زكى ولويس ادوارد وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم واوكلى ومحمد مجلى.