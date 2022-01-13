شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل إصابة صلاح محسن وكريم فؤاد أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏صلاح محسن وكريم فؤاد سيجريان أشعة خلال الساعات المقبلة للتعرف على حجم ‏إصابتهما والاطمئنان على حالتهما بعد إصابتهما اليوم في مباراة الفريق أمام الجونة، التي ‏أقيمت على استاد الأهلي‏we ‎‏ السلام، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة ‏للأندية المحترفة.‏

وتعادل الاهلي سلبياً مع الجونة في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ،الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأكد طبيب الاهلي إن صلاح محسن، لاعب الفريق، تعرض لكدمة شديدة في القدم، بينما اشتكى كريم فؤاد ‏من آلام بسيطة في العضلة الخلفية، وحالة الثنائي سيتم تقييمها بشكل كامل بعد ‏الأشعة وتحديد فرص مشاركتهما في التدريبات خلال الفترة المقبلة.‏