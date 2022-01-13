شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوقع غرامات مالية على اللاعبين بعد الخسارة من المقاصة بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النادي المصري، توقيع غرامة مادية على لاعبي الفريق، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق البورسعيدي، في مسته مشواره ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، أمام نظيره مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي.

ورفض معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق أي راحة بعد الخسارة أمام مصر المقاصة في المباراة الأولى بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بثلاثية نظيفة، وواصل الفريق البورسعيدي مرانه صباح أمس على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب استعداداً للقاء المقبل.

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمعه بنظيره فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وشهد المران جلسة خاصة من معين الشعباني مع اللاعبين، شرح خلالها أخطاء اللقاء الماضي أمام المقاصة لتجنبها في المباراة المقبلة، كما حث اللاعبين على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية أمام زعيم الثغر لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الهزيمة الثقيلة من المقاصة.

وأجرى اللاعبين تقسيمة قوية شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية، بينما خض حراس المرمى مراناً خاصاً خلال التدريبات.