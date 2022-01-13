شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على البنك الأهلي 1/0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأحضر بمنافسات الجولة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بتقدم المقاولون بهدف نظيف سجله محمد طلعت مهاجم الذئاب في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

بدأ اللقاء بضغط هجومي كبير من جانب فريق البنك الأهلي مستغلاً غيابات المقاولون المؤثرة، وأهدر أسامة فيصل أول فرصة للتسجيل للبنك الأهلي بعد استغلاله لعرضية مميزة وجهها برأسه خارج مرمى المقاولون.

وفي الدقيقة 12، أحرز محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب، الهدف الأول لفريقه، بعد عرضية مميزة من أمادو نياص وضعته في انفراد بالمرمى، ليتقدم المقاولون على البنك الأهلي بهدف نظيف.

واصل البنك الأهلي محاولاته لإدراك هدف التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى ذئاب الجبل، باستثناء فرصة وحيدة في الدقيقة الأخيرة بعد عرضية مميزة من محمد حامد مرات من أمام خط مرمى المقاولون .

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 53 بتقدم المقاولون العرب على البنك الأهلي بهدف نظيف.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكي مكون من: حسن شاهين في حراسة المرمى، أحمد عبد العزيز، محمد سمير، فادي نجاح، أحمد الشيمي، أحمد عادل، عماد فتحي، أحمد كابوريا، عبد الرحمن جبنة، محمد طلعت، أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي، أحمد مجدي، أحمد داوودا، عبد الله ياسين، محمد تريكة، أحمد ابو عجيلة، أحمد الكوهي، فضل أباظة، حسن الشامي.

فيما بدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فتحي، محمود قاعود، محمد سيد، أحمد ياسر، عاصم صلاح، أحمد السعدني، أمير مدحت، محمد مصطفى ميدو، أحمد ياسين، محمد عيسى، أسامة فيصل.