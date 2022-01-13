اخبار الرياضه

بيان من المنتخب بشأن تصريحات منسوبة للاعبي الفراعنة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت إدارة بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على عدم مسئوليتها عن الاجتهادات الصحفية التي تحاول نسب تصريحات لأي من أعضاء البعثة على غير الحقيقة.

كما شددت إدارة البعثة، في بيان، على أن مقر اقامتها بمثابة معسكر مغلق لا يتواجد فيه أي مرافق إعلامي خارج إطارها الرسمي التزاما بالاجراءات الاحترازية الموضوعة وتطبيقا لعدم اصدار تصريحات اعلامية إلا من خلال المنصات الإعلامية الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلى هذا الأساس فإن أي تصريحات منسوبة لأي من اللاعبين أو أعضاء البعثة خارج هذا الإطار فإنها عارية تمامًا من الصحة.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا