بالناشئين.. الأهلي يتعادل مع الجونة في كأس الرابطة

الشارقة - اميمة ياسر - ‏تعادل الأهلي سلبيا مع ضيفه الجونة، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم الخميس، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.‏

التعادل منح كل فريق نقطة ضمن المجموعة الثانية من البطولة الجديدة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيلة غلب عليها الوجوه الشابة، في ظل الغيابات التي يشهدها الفريق الأحمر.

وبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير .

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد ‏.

خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن .‏

ويجلس على دكة البدلاء:‏

أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.‏