شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الإسماعيلى يتقدم على سموحة في الشوط الأول بهدف عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الاسماعيلى على نظيرة سموحة بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء هدف فريق الاسماعيلى عن طريق عبد الرحمن مجدى في الدقيقة 3 حيث يعد أسرع الأهداف في بطولة كأس رابطة الأندية حتى الأن .

أعلن الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الإسماعيلى التشكيل كالتالى ..

في حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع ..محمد دسوقي – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحي.

الوسط .. محمود دونجا – محمد مخلوف

أمامهما.. سايكو كونتيه - محمد عبد السميع – عبد الرحمن مجدى

الهجوم .. محمد الشامى

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من الهاني سليمان في حراسة المرمى، رجب نبيل، احمد بيكهام، خالد عبد الفتاح، بهاء مجدى في خط الدفاع ، احمد حمص، محمد كناريا ، محمد عبد العاطي ، عبد الكبير الوادى في الوسط، صديق اوجولا، فهد جمعة في الهجوم.