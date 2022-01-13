شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يكشف مكاسب الأحمر من مباراة الجونة رغم التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، إن اللاعبين الشباب قدموا مباراة قوية أمام الجونة، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة، التي انتهت بالتعادل دون أهداف ، ووجه قمصان الشكر لجميع اللاعبين على مجهودهم.

وشدد على أنه لا يوجد فريق يتحمل كم الغيابات مثلما يحدث مع الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين دوليين مع المنتخب الوطني وإصابات بكورونا في صفوف الفريق.

وقال المدرب العام للأهلي: «معظم اللاعبين في قطاع الناشئين بالنادي خامات جيدة تحتاج إلى فرصة لإثبات ذواتهم وقدراتهم، وهو ما أكده بيتسو موسيماني في حديثه معهم قبل المباراة».

وأضاف: «نشارك في بطولة كأس الرابطة وفقًا للمتاح، وهناك غيابات جديدة من خلال إصابة كريم فؤاد وصلاح محسن في مباراة الجونة، وسيتم التعرف على حجم إصابتيهما».

وأشار قمصان إلى أن الأهلي أمامه تحدٍّ قوي في كأس العالم للأندية، والفريق افتقد أكرم توفيق بسبب الإصابة في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون إلى جانب غياب بدر بانون. واختتم سامي قمصان حديثه بالتأكيد أن الجهاز الفني في حالة تشاور مستمر، ومن المهم أن يتم تحضير اللاعبين لبطولة كأس العالم للأندية وعدم فقد أي لاعب خلال المرحلة المقبلة.