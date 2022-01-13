شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: صعب الوعد بحصد كأس الرابطة.. و"مانو" رجل مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن عدم رضاه عن تعادل فريقه مع الجونة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بالجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة، مؤكدا أن الفريق لديه غيابات عديدة سواء المتواجدين مع المنتخبات أو الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا وهو ما منح الشباب فرصة للظهور مع الأهلي.

قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجونة إن اللاعبين الشباب بالنسبة له ليسوا لاعبين جدد وأشاهدهم باستمرار في التدريبات، حيث ذهبت عدة مرات في قطاع الناشئين لمنحهم الثقة واعتقد انه من الجيد أن نشاهد لاعبين شبابا يحصلون على الفرصة.

يرى موسيماني أن عبد الرحمن مانو هو رجل مباراة الجونة وهو سعيد بأداء جميع اللاعبين الناشئين خلال المباراة رغم التعادل في المباراة.

وعن التعادل أكد موسيماني: "لست راضيا عن التعادل مع الجونة.. ونحن نمثل الاهلي ودائما نسعى للفوز تحت اي طرف".

أضاف المدير الفني للأهلي: "من الصعب الوعد بالفوز ببطولة كأس الرابطة ولكن سنبذل قصارى جهدنا، كورونا تؤثر بالسلب على اللاعبين حتى بعد تحولهم إلى سلبي.. طاهر طاهر وأحمد عبد القادر خسروا الكثير من الوزن الآن".